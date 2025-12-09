Слави Трифонов се завръща

Кадър БТВ

Грандиозно отпразнуване на юбилей направи Софи Маринова. За 50-годишният си юбилей певицата е получила много подаръци, половината златни. Тя се похвали, че Лили Иванова – нейният идол я е поздравила, както и семейството на Президента Радев, пише Вихрогон.бг.

Благодаря на Президента на Република България, г-н Румен Радев и съпругата му Десислава Радева, за уважението!

Благодаря на великата Лили Иванова за прекрасните цветя, за доброто отношение и за всяка изпята песен, която е докосвала сърцето ми!

Благодаря на Слави Трифонов и целия му екип за страхотната изненада да съберат на рожденния ми ден 120 музиканти от най-добрите духови оркестри в България!

Благодаря за страхотните цветя и хубави пожелания за рожденния ми ден от всички колеги, приятели и фенове, които направиха моя празник приказно красив!

Не остана по-назад и нейният дългогодишен приятел Слави Трифонов. Той й спретна огромна изненада.

Снощи беше един от четирите концерта на Софи Маринова в зала „Арена 8888“.

И тъй като вчера беше денят, в който Софи Маринова стана на 50 години, аз ѝ направих подарък, като накарах 12 български духови оркестри, които свирят балканска музика, да изсвирят едно парче заедно в нейна чест.

