Слави Трифонов за отговора на Демерджиев: Господин министър, обществото очаква от Вас действия, а не оправдания

Снимка: Фейсбук

Току-що получих писмо от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев в отговор на мое писмо, в което го призовах да разкрие цялата истина по случая „Петрохан“, тъй като има огромен обществен интерес. Това написа във фейсбук лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов.

Припомняме, че той реши отново да напише писмо до министъра на вътрешните работи защо не разкрива истината около случая "Петрохан" и го попита защо мълчи като риба за казуса.

Ето какво още пише Трифонов:

Предлагам на вашето внимание писмото на министъра.

В него пише:

„УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТРИФОНОВ,

Във връзка с постъпило в Министерството на вътрешните работи Ваше писмо, вх. № УРИ 812100-9395/26.05.26 г., и писмо, вх. № УРИ 812100-9530/28.05.26 г., препратено от главния секретар на Министерския съвет, Ви уведомявам следното:

В МВР се провежда разследване по случая „Петрохан“ под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура - София, което към настоящия момент не е приключило.

По досъдебното производство се провеждат активни действия по разследването с оглед разкриването на обективната истина и събирането на необходимите доказателства.

Съгласно разпоредбата на чл. 198, ал. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс материалите по разследването не могат да се разгласяват без разрешение на прокурора.

Предвид горното, информация по същество относно хода, извършените действия по разследването и събраните доказателства по досъдебното производство може да бъде предоставена единствено от компетентната прокуратура.

МИНИСТЪР: Иван Демерджиев“

Господин министър,

отговорът Ви е абсолютно формален. Всъщност Вие ми казвате нещо като „добро утро“ сутрин. Явно не сте ме разбрали. Аз искам отговори, а не оправдания за това, че няма отговори. Да се криете зад прокуратурата не е много коректно. Използвам случая да Ви припомня, че МВР и прокуратурата няколко пъти даваха пресконференции по случая „Петрохан“. И това приключи с идването на кабинета „Гюров“. За съжаление, същото продължава и при Вас. И въобще, като я размахвате тая прокуратура, Вие защо се видяхте с майката на Калушев и с майката на Николай Златков, а не ги пратихте в прокуратурата?!

Господин Демерджиев,

не Ви ли е ясно, че като продължавате да си мълчите, провокирате всякакви конспиративни теории по случая „Петрохан“? Или има факти, които не Ви харесват лично на Вас и не желаете да ги огласявате? Не разбирате ли, че в крайна сметка не можете да скриете истината и когато тя излезе наяве, цялото сегашно забавяне ще се стовари на Вашия гръб?

Господин министър,

обществото очаква от Вас действия, а не оправдания."

Редактор "Екип на Петел",

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