Слави Василев: България ще спечели от Съвета за мир, защото ще има пряка връзка с Тръмп

кадър Нова нюз

редактор Веселин Златков

Който и да управлява България, след включването ни в Съвета за мир на Доналд Тръмп, ще има пряка връзка с американския президент, а в тази ситуация в света това носи стопански ползи, това каза по Нова нюз политологът Слави Василев. Той обясни, че членството ни в НАТО и ЕС не произвежда никаква външна политика, а сега показваме, че можем да имаме самостоятелна такава.

България се нареди в световните новини и с влизането си в съвета и с присъствието в него на Николай Младенов, каза още Василев и допълни, че дипломатът ни продължава добрата позиция, която България е имала в миналото.

Политологът, който преди дни публично заяви, че ще е част от политическия проект на Румен Радев, каза също, че страната ни не трябва винаги да чака една или друга държава да вземе позиция, за да я повтори. Според него включването ни в Съвета за мир компенсира, че се чувстваме малки и смачкани на фона на другите държави.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!