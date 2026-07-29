Слави Василев: Къде е президентът Радев, къде сте вие?

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Къде е президентът Радев, къде сте вие, обърна се към депутатите от "Възраждане" Слави Василев от "Прогресивна България" в парламента, цитира OFFnews.bg

В момента Народното събрание гласува на второ четене промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Приемат ли се окончателно държавата ще може да упражнява директен надзор над търговия с нефтопродукти. По предложение на Стефан Белчев от ПБ законът директно ще се гласува директно на второ четене.

Измененията бяха внесени от "Прогресивна България" (ПБ), след като миналата седмица Конституционният съд (КС) отмени текстове, приети от предходния парламент, уреждащи назначаването на особен търговски управител в обекти от критичната инфраструктура.

По време на дебата от ГЕРБ и "Възраждане" обвиниха ПБ, че са внесли законопроект, който е 1:1 със законопроекта на предходното управляващо мнозинство ГЕРБ, БСП, ИТН и ДПС, на който тогава Румен Радев като президент наложи вето.

"Възраждане" не се спряха цяла сутрин да обясняват как днес Радев взимал друго решение. Ако прочетете мотивите на президента Радев за налагането на вето, то е защото съдържа несъвършенства, които КС констатира. Ние сме последователни - президентът тогава и премиерът днес ,и групата на ПБ взима решение съобразно това, което ГЕРБ направиха тогава - законопроект с дефицити. За да можем днес да го поправим и държавата да има необходимия надзор и "Лукойл" да не попада под санкциите", каза Слави Василев.

Той добави, че "опозицията и "Възраждане" приказват какво ли не, за да си направят ТикТок клипчетата". Слави Василев се обърна към "Възраждане":

"Недопустимо е да се отнасяте така към законопроект, който цели да съхрани икономическия суверенитет на България. Моля за сериозно отношение и да престанете да се упражнявате по президента Радев, защото, ако не е той - нямате какво да кажете. Къде е президентът Радев, къде сте вие?"

Думите му предизвика аплодисменти от групата на ПБ, както и подигравателни подвиквания в залата.

Редактор "Екип на Петел",

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