Слави Василев: Краят на Борисов и Пеевски идва

Политическият анализатор Слави Василев бе специален гост в „Седмицата на Дарик“ и коментира ролята на Борисов и Пеевски в управлението на страната.

„Според мен има голяма вероятност да се разпадне коалицията след президентските изборите. Също мисля, че вероятно ще има партия на президента Румен Радев след тези избори. Борисов и Пеевски има така маркирано със скандали, пачки и кюлчета управление, че не знам дали ще отидат в опозиция. БСП са в много неблагоприятна ситуация, но гарантирам, че търсят начин да излязат от тази пагубна ситуация. Министър Гуцанов, който работи много добре, също осъзнава какво се случва. БСП е в позиция цугцванг. Ако бях в позицията на БСП, всеки ден щях да давам сигнали към президента. Такива няма в момента. Дори виждам обратни сигнали. Това, че БСП гласува законопроекта за отнемане на правомощията на президента за ДАНС, ДАТО и ДАР, не мога да го разбера. БСП се простреля в крака. Те превръщат президента в герой и той става все по-голям герой. Съветвам ги така да продължават. Краят на Борисов и Пеевски идва“, заяви Слави Василев.