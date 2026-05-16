реклама

Слави Василев: Нарушавам закона и разкарвам КАТ да ме глоби

16.05.2026 / 20:01 4

Снимка: Булфото

Депутатът от „Прогресивна България“ Слави Василев предизвика истинско възмущение в социалните мрежи с неправилното паркиране на луксозната си кола в центъра на София.

След като през целия ден това беше една от най-коментираните теми, той публикува доста странен пост в личния си профил.

„Днес паркирах неправилно и това се превърна в обществена тема. Тъй като вече си бях тръгнал, когато видях първата публикация, и за да няма съмнения, че ползвам каквито и да било облаги като народен представител - бих казал дори, че е тъкмо обратното - се свързах с „Пътна полиция“ и се разбрах с дежурния полицай да се върна на мястото на нарушението, за да може екип на КАТ да го констатира официално. Получих фиш за глоба серия GT №20322370 на стойност €25.56“, написа Слави Василев.

Той добави: „Истината е, че отговорността да бъдеш народен представител от „Прогресивна България“ и да носиш очакването за промяна означава, че нямаш право дори на най-дребните грешки. Благодаря за вниманието“, написа Василев. 

БГНЕС припомня, че още в самота начало на новия парламент Слави Василев скандализира обществото с изказването си, че той ще посочва журналистите, които да му задават въпроси.

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
0
0
kjk (преди 2 минути)
Рейтинг: 206392 | Одобрение: 20897
Не сме го избрали да паркира неправилно,да си подава оставката!!!
1
0
MrBean (преди 34 минути)
Рейтинг: 222513 | Одобрение: -1982
Не е важно,че си платил Говедо,важно е че си нарушил!
2
1
Rakita (преди 51 минути)
Рейтинг: 1493 | Одобрение: -872
Такива нагли уроди като този избрахме да ни управляват!Крушата не пада по далеко от дървото БГ поговорка!
докога
3
1
kjk (преди 1 час)
Рейтинг: 206392 | Одобрение: 20897
Немъчени пари лесно се раздават,пък било то и за реклама чрез глоби!!!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама