Слави Василев: Нарушавам закона и разкарвам КАТ да ме глоби

Снимка: Булфото

Депутатът от „Прогресивна България“ Слави Василев предизвика истинско възмущение в социалните мрежи с неправилното паркиране на луксозната си кола в центъра на София.

След като през целия ден това беше една от най-коментираните теми, той публикува доста странен пост в личния си профил.

„Днес паркирах неправилно и това се превърна в обществена тема. Тъй като вече си бях тръгнал, когато видях първата публикация, и за да няма съмнения, че ползвам каквито и да било облаги като народен представител - бих казал дори, че е тъкмо обратното - се свързах с „Пътна полиция“ и се разбрах с дежурния полицай да се върна на мястото на нарушението, за да може екип на КАТ да го констатира официално. Получих фиш за глоба серия GT №20322370 на стойност €25.56“, написа Слави Василев.

Той добави: „Истината е, че отговорността да бъдеш народен представител от „Прогресивна България“ и да носиш очакването за промяна означава, че нямаш право дори на най-дребните грешки. Благодаря за вниманието“, написа Василев.

БГНЕС припомня, че още в самота начало на новия парламент Слави Василев скандализира обществото с изказването си, че той ще посочва журналистите, които да му задават въпроси.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!