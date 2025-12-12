Слави Василев: Отговорността на президента Радев не чука на вратата, а направо ще я счупи

кадър БНТ

редактор Веселин Златков

Отговорността на президента Радев не просто чука на вратата, а направо ще я счупи, това заяви в „Още от деня” по БНТ политологът Слави Василев. Според него, държавният глава може да излезе големия печеливш от протестите, довели до оставката на правителството.

„Той е длъжен, хората очакват да слезе на терена”, заяви емоционално Василев.

Според него, Радев може да постигне победа на изборите, но „ако правилно си изиграе картите”.

По въпроса за оставката на правителството, той заяви, че управляващите са намерили начин да излязат „сухи от водата”.

„Липсата на бюджет е хем добра новина, хем не е”, това заяви Слави Василев.

„За първи път ще се съглася с г-н Пеевски, печелившият от протеста ще е друг”, обобщи той.

