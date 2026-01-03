Слави Василев: Румен Радев ще се доближи до Орбан, надявам се да бъде следващият премиер
Ако Румен Радев стане лидер на партия, той ще бъде проевропейски, ще се доближи до политиката на унгарския премиер Виктор Орбан. Такова мнение изрази в ефира на „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS политологът Слави Василев.
„Президентът винаги се е държал институционално и не би използвал новогодишната си реч, за да обявява лични решения, които засягат цялата държава“, смята той и подчерта, че евентуални политически ходове от страна на Радев не бива да се тълкуват прибързано.
„Дали ще скочи или не в политиката, сам ще ни информира. Всичко останало би било спекулация“, посочи той.
По думите му е очевидно, че настоящият начин, по който функционира властта, не може да продължава и че има нужда от нов политически играч.
По-скоро Радев обръща внимание на партиите, които са в Народното събрание, защото ако има някъде грешка, тя е при тях“, каза Василев.
Той коментира и честите обвинения към президента, че е злоупотребявал със служебните кабинети. Според него служебните правителства са били резултат от невъзможността на партиите в парламента да излъчат редовен кабинет.
„Те се раждаха, защото партиите в НС бяха неспособни да направят правителство“, допълни политологът.
На въпрос кой прогнозира, че ще е бъдещ служебен премиер той отговори по следния начин: „Интересувам се само кой ще бъде следващият редовен премиер. Надявам се това да е именно Румен Радев“.
