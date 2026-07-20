Слави към Демерджиев: Конспирациите за Петрохан и Околчица се развиват

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Лидерът на „Има такъв народ“ (ИТН) Слави Трифонов отправи нови въпроси към министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев за случаите, свързани с Петрохан и Околчица. В публикация в личния си профил във Facebook той заяви, че обществото има нужда от отговори и критикува мълчанието на министъра по темата.

Трифонов коментира и посещението на Демерджиев в САЩ, като постави под съмнение информацията около проведените там срещи. По думите му вътрешният министър е бил „словоохотлив“ зад граница, но не е дал достатъчно обяснения по въпроси, които според него вълнуват обществото в България, пише Блиц.

„Между другото, защо сте толкова словоохотлив в Америка и толкова мълчалив в България? Когато става дума за Петрохан и Околчица, разбира се“, пише Трифонов.

Лидерът на ИТН заявява, че липсата на информация води до разпространение на слухове и спекулации.

„Докато Вие си мълчите по този въпрос, конспирациите се развиват. Слуховете стават все по-големи, а обществото има нужда от истината“, посочва той.

В края на публикацията си Трифонов посочва, че ще продължи да задава въпроси, докато не получи отговори.

„Защото, господин Демерджиев, силата е в истината. И тук, и в САЩ!“, завършва той.

Ето и целия пост на Слави Трифонов:

ДО

ИВАН ДЕМЕРДЖИЕВ

МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

КОПИЕ ДО

РУМЕН РАДЕВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Господин Демерджиев, как беше в Америка? Вие, всъщност, защо бяхте там? Ааа, за да се видите със заместник-държавния секретар. А с него ли се видяхте? Или с някой друг заместник, който го замества? Защото Вие твърдите едно, а на снимката е друг човек.

Сега, аз не искам да казвам, че Вие сте лъжец, но май твърдите неща, които не са верни. Както и да е, могли сте да отидете на екскурзия на държавни разноски - отишли сте. Дето се вика - видели сте свят. И светът Ви е видял. Вярно, заместник на света, но все някой Ви е видял.

Между другото, защо сте толкова словоохотлив в Америка и толкова мълчалив в България? Когато става дума за Петрохан и Околчица, разбира се.

И докато Вие си мълчите по този въпрос, конспирациите се развиват. Слуховете стават все по-големи, а обществото има нужда от истината.

Дали вече сте си повярвали, а, господин Демерджиев? Дали вече, според Вас, сте на един пиедестал, решенията са само Ваши, отговорността Ви е огромна, Вие движите нещата, а ние всички сме отдолу? И някакъв си там Слави Трифонов всяка седмица Ви задава едни и същи въпроси и само Ви дразни.

Изглежда, че е точно така. А времето си върви - минаха пет месеца. И ако Вие продължавате да си мълчите, аз ще продължавам да питам. Защото, господин Демерджиев, силата е в истината. И тук, и в САЩ!

Редактор "Екип на Петел",

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