Слави събрал "факти" и реши да ги покаже на младите в социалните мрежи

Кадър ФБ

Слави Трифонов събра сценаристите си и в познатия дух на обсъждане на събития решиха да вадят "факти" и да ги предлагат на широката публика.

Той го направи с излъчване в социалните мрежи за да може все пак някой да го види за разлика от телевизията. Основният акцент в обръщението му беше насочен към "лицемерието" на лидерите на ПП-ДБ спрямо Делян Пеевски, като за доказателство Трифонов показа лична кореспонденция и официални документи с подписите на политиците.

В ефир бяха показани скрийншоти от мобилен телефон, за които твърдят, че съдържат SMS комуникация между лидерите на "Продължаваме Промяната" и Делян Пеевски.

Цялото изложение на редколегията бе насочено срещу най-големият им враг в лицето на ПП-ДБ. Че ги смятат за такива пролича и по физиономиите на депутатите на Слави Тошко Йорданов и Станислав Балабанов при обявяване на оставката на правителството от Росен Желязков.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!