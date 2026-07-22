Слави за решението за самолетите на САЩ: Трябва да се информираме къде е най-близкото бомбоубежище

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Днес депутатите на Радев послушно гласуваха американските самолети да дойдат в България, в Безмер. Подкрепиха ги от ДПС. „Възраждане“ бяха против, а ГЕРБ, ПП и ДБ не влязоха в залата да гласуват. Така стоят нещата. Така изглежда сега българският парламент. Това е решение на Румен Радев и отговорността е изцяло и единствено негова.

Това написа в личния си профил във Фейсбук Слави Трифонов.

Ето какво още каза той:

Сега погледнете навътре в себе си и си кажете - харесва ли ви това решение? Вие одобрявате ли американски самолети цистерни, които участват в бойните действия срещу Иран, да бъдат ситуирани в България, в Безмер? Съгласни ли сте с това? Смятате ли, че това решение е правилно?

И ако отговорът е „не“, трябва да приемете факта, че нищо не можете да направите. Каквото е трябвало, сте го направили на изборите. И сега всички заедно с вас сме зрители.

Уважаеми зрители, спите ли?

Аз мисля, че ние можем да бъдем лоялен и коректен партньор както на НАТО, така и на САЩ, без да се съгласяваме тези самолети да бъдат в България. Решението на Радев е грешно, лицемерно и, най-лошото - опасно. Излишно е да импровизирам какво би станало, ако Иран реши да ни отговори.

Всъщност вие това ли казахте, когато гласувахте за Радев? Казахте си: „Искаме американски бойни самолети в Безмер за една война, която не е наша, но можем да станем цел“… и пуснахте бюлетината.

За това ли гласувахте?

Сега трябва всички да се информираме къде е най-близкото бомбоубежище. За целта най-добре да попитаме местния представител на Прогресивна България - той със сигурност трябва да знае.

P.S. Между другото, днешното решение беше взето с гласовете на Радев и на Пеевски. Много интересно - Радев разгражда модела „Пеевски“, като постоянно гласува с Пеевски. Защото това е поредното решение на Прогресивна България, подкрепено от ДПС. Това явно са маневри от висшия пилотаж.

Редактор "Екип на Петел",

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