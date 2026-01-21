Славия (Прага) 2:2 Барселона на полувремето

Снимка Пиксабей

Славия (Прага) и Барселона играят при 2:2 във възлов мач от предпоследния 7-и кръг в основната схема на Шампионската лига.



Домакините успяха да поведат след ранен гол на Васил Кушей (10'), който добута топката във вратата на каталунците след коварно изпълнен корнер, а каталунците изравниха след страхотна групова атака, завършена от Фермин Лопес (34'). Съвсем скоро гостите осъществиха пълен обрат след втори гол на Лопес (42'), но веднага след подновяването на играта Роберт Левандовски (44') си вкара куриозен автогол, видя Спортал.

Каталунците направиха достатъчно гафове до този момент в "турнира на богатите" и нямат право на повече грешки. Особено след като вчера Интер стъпи на криво и падна от Арсенал с 1:3, а това остави шансовете на "блаугранас" за финиширане в топ 8 живи.

Победата за момчетата на Ханзи Флик, от една страна, изглежда повече от логична, тъй като чехите са един от най-слабите отбори в турнира тази година и заемат 34-ото място след едва три равенства и нито една победа. Въпреки това петкратните носители на трофея вече сътвориха достатъчно гафове в надпреварата и направиха неочаквано равенство 3:3 в гостуването на белгийския Брюж.

Освен заради точките каталунците ще бъдат задължени да спечелят и заради взискателната си публика, като се очаква почти 1000 запалянковци на "червено-синия" испански колос да пропътуват над 1700 км разстояние до чешката столица.

За възпитаниците на Индрих Тръпишовски това на практика е първи официален мач за новата година. Те приключиха годината с с успех с 4:3 над Яблонец в Лига 1 на Чехия и от тогава изиграха само две контроли. Интересното е, че домакините излизат в стартовия си състав с цели осем чехи и само трима чужденци. Особено големи надежди падат върху халфа Лукаш Провод, който до този момент направи асистенции и при двата гола на неговия отбор в "турнира на богатите" до този момент. Те паднаха още в първия кръг от основната схема в домакинството на Бодьо/Глимт, когато се разписа Юсуфа Мбоджи, който днес бе разпределен да стартира на резервната скамейка.

През уикенда каталунците направиха първата си грешка на родна земя през новата година и отстъпиха с 1:2 като гост на Реал Сосиедад. Ханзи Флик реши да не прави чувствителни промени спрямо поражението в стартовия си състав, но все пак предприе мерки и днес бяха разпределени за началото на срещата да стартират четирима различни играчи. Това бяха Жерард Мартин, Рууни Бардагджи, Рафиня, Роберт Левандовски, които трябваше да стъпят на терена за първия съдийски сигнал вместо Пау Кубарси, Ламин Ямал, Дани Олмо, Феран Торес. От последните Кубарси и Олмо седнаха на резервната скамейка, докато Ямал и Торес не бяха в групата за мача.

