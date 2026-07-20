Славия и ЦСКА не успяха да си вкарат

Снимка Булфото

Славия и ЦСКА завършиха 0:0 в мач от първия кръг на Първа лига, игран на стадиона в столичния квартал "Овча Купел".

В първите минути вратарят на "белите" Иван Андонов направи две бързи спасявания. Юношата на Левски отрази удар на Лео Перейра отляво, а след това успя да спре топката, изстреляна неособено силно от Исак Соле. В 12-ата минута Емил Стоев пробва бдителността на Фьодор Лапоухов, който обаче нямаше проблем и улови топката, пише Спортал.бг.

Последваха няколко скучни минути. В 30-ата Иван Андонов трябваше да избива коварно центриране от корнер на Джеймс Ето'о. При повторния ъглов удар последва изстрел с глава на национала Теодор Иванов, но топката премина покрай вратата на "белите". Скоро след това Владимир Николов се измъкна много добре от Макс Ебонг и Пастор, но централният нападател на славистите се забави и последвалият шут не затрудни Фьодор Лапоухов. Малко по-късно беларуският вратар на ЦСКА се намеси, избивайки падаща под гредата топка. Последва разбъркване, след което домакините поискаха дузпа за интервенция на Жоел Цварц срещу Владимир Николов. Реферът Радослав Гидженов обаче не видя нарушение.

В 37-ата минута Лео Перейра теста реакцията и силата на ръцете на Иван Андонов. Вратарят на Славия показа съсредоточеност и отби мощния удар на бразилското крило на "червените".

В началото на второто полувреме Йоанис Питас засили атаката на ЦСКА, влизайки на мястото на Джеймс Ето'о. В игра се появи още Стефано Сенси, а по-късно и капитанът на "червените" Бруно Жордао.

На няколко пъти Йоанис Питас можеше да даде аванс на своя тим, но Иван Андонов успяваше или да улови топката, или да избие. В 77-ата минута Леандро Годой смени Жоел Цварц, който не успя да блесне с попадение в квартал "Овча купел", а Алехандро Пиедраита зае мястото на Лео Перейра. Отговорът на Ратко Достанич срещу промените на Христо Янев бяха Васил Казълджиев, Янис Гермуш и Борис Тодоров. В 88-ата минута Фьодор Лапоухов се прояви, избивайки коварен удар на Димитър Буров от фаул.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!