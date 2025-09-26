Славия се подготвя за гостуването на Спартак във Варна

Снимка: ПФК Славия

Славия продължава подготовката си за гостуването на Спартак Варна от десетия кръг в Първа лига.

В петък на един от помощните терени на стадион "Александър Шаламанов" столичани проведоха тактическо занимание и различни физически упражнения за издръжливост.

"Белите" заминават за Варна в събота - 27 септември, а ден по-късно от 15 ч. е двубоят срещу Спартак.

Славия има само една победа през новия сезон и се намира на 15-то място в класирането в шампионата със само 6 спечелени точки.

