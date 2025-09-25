Славов: Министърът на правосъдието трябва да свика спешно заседание на Пленума на ВСС, за да обсъди тази безпрецедентна ситуация

Кадър Фб

"Считаме, че министърът на правосъдието трябва да свика спешно заседание на Пленума на ВСС, за да обсъди тази безпрецедентна ситуация. На второ място трябва да се приемат промените в Закона за съдебната власт, които внесохме преди две седмици, които предвиждат деполитизиран избор на ВСС, с възможност за представители на академичните среди и най-добрите университети и факултети по право", каза пред медиите бившият правосъден министър и депутат от "Продължаваме промяната -Демократична България" Атанас Славов, предаде Актуално.

Поводът за думите му беше вчерашното решение на магистратите Борислав Сарафов да остане на поста изпълняващ функциите главен прокурор.

Той определи това като безпрецедентна ситуация във ВСС и ги обвини в пряко нарушение на Закона за съдебната власт.

"Изпълняващият функциите главен прокурор, беше определен за нов шестмесечен период в нарушение на закона при нелегитимни действия от страна ВСС. Прокурорската колегия се е превърнала в една шпицкоманда, която изпълнява политически поръчки", смята още Славов.

Той напомни, че преди две години е оспорил назначаването на Сарафов за изпълняващ функциите главен прокурор.

Според него нов ВСС трябва да избере нови ръководители на съдебната система, тъй като по думите му тази ситуация повече не може да продължава по този начин.

