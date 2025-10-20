Славов: Отношенията между ГЕРБ и Ново начало затънаха

кадър BG ON AIR

Театралните изявления на Бойко Борисов са с цел да се отклони това, че Делян Пеевски има влияния в правителството. Това заяви доц. Атанас Славов от ПП-ДБ в предаването "Денят ON AIR".

"Не само, че няма осъзнаване от ГЕРБ за проблемите, но има затъване в отношенията на ГЕРБ с "ДПС - Ново начало". Ако бяхме желан партньор, щяхме да постигнем споразумение в началото", коментира до. Славов.

"Борисов миналата седмица в своето драматично представление каза, че има министерства, които са дадени на концесия", отбеляза депутатът от ПП-ДБ. Според него държавата се управлява по телефона и с SMS-и.

На въпрос опасно ли е президентът Румен Радев да се откаже от охраната си, доц. Славов отговори, че държавният глава има важни правомощия по Конституция, олицетворява единството на нацията и ни представлява в международните отношения.

"Не бива да се заиграва популистки с тази тема", подчерта доц. Славов пред Bulgaria ON AIR и добави, че Пеевски е охраняван от три различни служби, включително от НСО.

По повод възможното искане на оставката на председателя на парламента доц. Наталия Киселова той каза, че няма да участва в гласуването.

"Доц. Киселова беше избрана в периода, в който нямаше ясно парламентарно мнозинство. Тя беше подписала санитарния кордон спрямо Делян Пеевски. В момента ние сме опозиция и е нормално опозицията да иска оставката на председателя на парламента", обясни доц. Славов.

Доц. Славов е на мнение, че трябва да се избере нов и.ф. главен прокурор на мястото на Борислав Сарафов, иначе се блокират дела.

По повод оставането на кмета на Варна Благомир Коцев в ареста, доц. Славов каза, че това е политически мотивирано производство, което вече привлича вниманието и на европейски институции.

"Надявам се съдът най-накрая да види, че прокуратурата не си е свършила работата", заяви народният представител.

