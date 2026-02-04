След 1 март операциите на деца във Варна ще се извършват в УМБАЛ „Св. Марина“

Снимка: УМБАЛ „Св. Марина“

След 1 март децата, които имат нужда от някаква операция, ще бъдат насочвани към университетската болница „Св. Марина“, каза изпълнителният директор на многопрофилната болница „Св. Анна“ във Варна д-р Красимир Петров. Той и председателят на Съвета на директорите на лечебницата д-р Валентин Власакиев коментираха на пресконференция затварянето на детската хирургия в „Св. Анна“. Центърът по Спешна медицинска помощ вече е предупреден, че линейките трябва да ходят директно към „Св. Марина", посочва БТА. Ако родител доведе сам детето си в Спешния център на „Св. Анна", ще бъде пренасочван към университетската болница.

Болницата поема огромен процент от спешността в региона, без да получава адекватно финансиране за това, посочи Петров. По думите му за разлика от други лечебни заведения, които хоспитализират всеки преминал по спешност пациент, в „Св. Анна“ практиката не е такава, което обаче намалява приходите ѝ. Нужно е държавата да си влезе в ролята, да се промени начинът на финансиране на болниците, изтъкнаха лекарите. Петров посочи, че за разлика от други лечебници, в „Св. Анна“ всяка нощ има дежурни поне 150-200 души, които оказват помощ на нуждаещи се.

Най-важната задача на ръководството е да запази екипа, хората, посочи още директорът. Той уточни, от този месец ще бъдат променени основните заплати на работещите в болницата. За лекар със специалност възнаграждението ще е 1500 евро, а за медицинска сестра – 1000 евро. Основната заплата на лекар без специалност ще бъде 1300 евро.

За закриването на детската хирургия Петров посочи, че напускат петима души. Той отказа да коментира какъв е бил максималният размер на възнагражденията им. Директорът на болницата изрази надежда, че ще намерят медицински специалисти и работата на отделението ще бъде възобновена. В краен случай базата ще се превърне в ендоскопски център.

