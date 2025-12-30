След 1 януари ще е по-лесно да обмените монетите си и левовете

Булфото

Опашките пред чейндж бюрата, машините за монети, БНБ и големите хипермаркети в края на 2025 г. изглеждат като сцени от апокалиптичен филм – нервни хора и бързане „преди да е станало късно“. Всъщност, според експерти и официалната информация, няма никаква причина за паника, пише OFFnews.bg.

Не бързайте: след 1 януари ще е по-лесно, не по-трудно

След въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г. обмяната на левове и стотинки няма да спре. Напротив – ще стане по-спокойна и по-предвидима.

Гражданите ще могат безсрочно да обменят своите монети във всички териториални поделения на Българска народна банка, включително в БНБ – Бургас, намиращо се на ул. „Ал. Велики“. И не само. ОББ например е написала на официалната си страница, че ще обменя стотинки и банкноти до 31.05.2026. Но... с такса от 5%.

Важно е да се знае:

обмяната в БНБ няма краен срок;

няма такси за самата обмяна;

не сте обвързани с конкретен търговски обект или ваучер.

Каква е уловката с машините и ваучерите

В края на 2025 г. много хора предпочитат машините за монети, разположени в големи търговски обекти, включително в хипермаркети като Метро. Проблемът обаче е, че издадените от тях ваучери имат срок на валидност – до 31 декември.

След тази дата ваучерите стават невалидни, а стойността им – загубена. Именно това води до истерията в последните дни на годината и до ненужното бързане.

Такса броене – кога я има и кога не

В поделенията на БНБ има едно важно уточнение. Ако монетите не са предварително сортирани по номинал (1, 2, 5, 10 и 50 стотинки), се начислява т.нар. такса броене – 1,8% от сумата. В банка ОББ например таксата е 5%, въпреки, че стотинките са сортирани.

Ако си направите труда да ги подредите предварително, такса в БНБ не се прилага. Това превръща БНБ в най-изгодната опция за хората с по-големи количества монети. Само че в нея е позволено да обмените до 100 лв. наведнъж.

А банките?

Търговските банки също ще обменят левове и стотинки, но само до края на май 2026 г. След това ще започнат да прилагат стандартните си тарифи.

За разлика от тях, БНБ остава безсрочната и безплатна алтернатива – без натиск, без срокове и без допълнителни условия.

Най-добрият съвет: спокойствие

Финансови експерти и институции са единодушни:

няма нужда от паника, опашки и бързане в последния момент. Плавното въвеждане на еврото е придружено от ясни правила, които защитават потребителите и им дават достатъчно време да се ориентират.

Понякога търпението спестява не само нерви, но и пари – включително онези, скрити в буркани, касички и чекмеджета, пълни със стотинки.

