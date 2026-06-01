След 10 години: Девня се завърна в третия ешелон
След пауза от 10 години футболният Девня отново ще играе в Североизточна група през новия сезон. Това стана възможно, след като отборът спечели категорично титлата в А окръжна група, завършвайки с 13 точки пред втория Бенковски Бяла.
С основна заслуга за успеха на девненци е бившият полузащитник на Спартак Варна и Калиакра Каварна Диян Кателиев. Макар че вече е на 47 години, той редовно е на терена в качеството си на играещ помощник-треньор. Старши треньор пък е брат му Николай Кателиев.
Диян Кателиев съобщи, че през есенния полусезон в третия ешелон Девня ще приема гостите си в кв. „Повеляново“, а напролет ще се премести на новото съоръжение в кв. „Нанко Недев“ в града.
Лично кметът на долината на химията Свилен Шитов е уверил Кателиеви, че стадионът ще е готов до края на тази година.
