След 12 дни борба с огъня: Локализиран е пожарът в Пирин

Снимка: Югозападно държавно предприятие

Пожарът в Пирин е локализиран след цели 12 дни борба на пожарникари, горски, военни и доброволци със стихията в труднодостъпния терен.

Днес на място са 35 служители на Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП), както и специализиран автомобил, който оказа голяма помощ за недопускане на разширяване на периметъра на огъня в последните дни, съобщава БНТ.

При 370 метра денивелация, по фронта на пожара е опъната 1050 метра линия с маркучи, с водата се обливат тлеещите огнища.

В момента огън вече няма, съобщават от ЮЗДП.

