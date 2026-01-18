След 13 години Лидл напусна мол "Галерия", сменя го Паркмарт

Кадър Гугъл мапс

ParkMart ще замести „Лидл“ в бургаския мол „Галерия“. Транспарантите на българския ритейл търговец вече са поставени на партера на търговския център, а официалното откриване се очаква до няколко седмици – след вътрешно преустройство на помещението, съобщи Флагман.бг.

„Лидл“ напусна мола след 13-годишен престой на тази локация и се премести в намиращия се в съседство „Пиргос парк“ (на мястото на бившия „Пиргос плод“, б.а.). Местният мениджмънт явно прецени, че за клиентите не е много удобно да търсят място на паркинга на мола или да обикалят с покупките си из коридорите на „Галерия“, пише Флагман.

Далеч по-практично е класическата локация с ритейл парк, където спираш буквално пред вратата на магазина. Заради това и „Лидл“ бе един от първите стъпили в „Пиргос парк“, който концептуално предлага доста по-различна среда от тази на класическия мол.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!