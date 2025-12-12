След 13 години на върха Кауфланд е изместен от друга верига в България

Кадър Кауфланд

Лидъл изпревари Кауфланд след 13 години на върха. Онлайн търговците бележат рекордни ръстове, а пет ритейл вериги вече минават границата от 1 млрд. лева

Пловдивска верига хипермаркети заема място в ТОП 3 на печелившите по рентабилност, пише Под Тепето

Българският ритейл сектор бележи силна 2024 година – оборотите на 60-те най-големи търговски вериги достигат 19 млрд. лева, което е ръст от 9.1% спрямо предходната година. На фона на ниската инфлация (2.4%) това означава, че приходите на ритейлърите реално растат с над 6.7%.

Лидл заема първото място

Голямата новина в сектора е, че „Лидл България“ вече е ритейлър №1 по приходи, като за първи път детронира „Кауфланд“ след 13 години лидерство, съобщава Капитал. Оборотът на Lidl достига 2.62 млрд. лв., с ръст от 15%, най-високият сред националните вериги за бързооборотни стоки.

През тази година Пловдив се сдоби с 12-и Lidl.

А Kaufland е ритейлърът с най-голям принос за икономиката в Пловдивския регион.

„Кауфланд“ остава назад с минимална разлика – 55.7 млн. лв., но продължава да е най-големият работодател в сегмента и най-печелившият търговец с 129.3 млн. лв. печалба.

Секторът на храните продължава да доминира

60% от общите приходи в класацията идват от магазините за бързооборотни стоки – над 11.4 млрд. лв. Националните вериги като Lidl, Kaufland, Billa, Metro, T Market и Fantastico държат близо половината от целия оборот.

„Фантастико“ с първи супермаркет в Пловдив

Пет компании вече прескачат границата от 1 млрд. лв. приходи, като тази година към тях се присъединява и „Фантастико“ с 1.05 млрд. лв.

Кои растат най-бързо

Рекордьор по ръст за 2024 г. е компанията зад онлайн супермаркета eBag, чийто оборот скача с впечатляващите 42.8%.

Следват безмитният оператор Dufry Sofia и големи модни и спортни вериги като P&C, LPP и DM.

Спортните магазини, ритейлърите от сегмента „Направи си сам“ и модните вериги също имат силна година, с ръстове между 15 и 26%.

Загубите – рядкост, но големи

Само четири компании в класацията са на загуба, но две от тях – „Билла България“ и „Ремикс глобъл“ – бележат значително влошаване:

Билла – загуба от 38.3 млн. лв.

Remix Global – загуба от 34 млн. лв.

T Market също преминава от печалба към минус 2.4 млн. лв.

Печелившите

Най-висока рентабилност показва Jumbo, следван от „Douglas“, пловдивската верига „Лекси“ (16.4% рентабилност), „New Yorker“ и „Aiko“.

