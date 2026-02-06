След 14 часа заседание, депутатите отмениха днешното

Булфото

Народното събрание не проведе редовното си заседание в днешния ден. Решението беше взето след 14-часовото заседание в четвъртък, което продължи почти до полунощ.

През това време народните представители приеха окончателно промените в Изборния кодекс, с които се ограничават секциите в страни извън Европейския съюз, както и изменения в Закона за киберсигурност.

Лидерът на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов настоя президента Йотова незабавно бързо да приключи с консултациите и да назначи служебен премиер. „Той при всички случаи ще бъде на ПП-ДБ и Пеевски, защото Гюров беше номиниран от „Продължаваме Промяната”, Пеевски и "Демократична България". Тези двойни аршини, които пришиват - кой на кого е, аз нямам претенции кого ще сложи, но да го сложи незабавно’, уточни Борисов.

Според лидерът на ИТН Слави Трифонов служебният премиер не трябва да бъде политически оцветен, каквито са Главчев и Гюров. Той припомни чрез видео в социалните мрежи, че шефът на Сметната палата е бил избран от ГЕРБ за служебен премиер при предишното служебно правителство, а Антон Гюров е бивш член на "Продължаваме Промяната".

"Няма да бъдат ограничени правата на българи извън Европейския съюз. Ще спрем 30 хиляди гласа за "ДПС-Ново начало" и АПС", коментира Петър Петров от "Възраждане".

Депутатът от АПС Джейхан Ибриямов каза: "Няма да постигнат нищо, защото българските гласоподаватели вече са нясно, че това се прави с политическа цел - да спечелят дивиденти."

"Българската държава всъщност може да упражнява контрол там, където е българска територия - в посолствата и дипломатическите консулства", заяви Мая Димитрова от БСП.

Последва вълна от негативни реакции, а част от формациите призоваха президента Илияна Йотова да наложи вето. От опозицията определиха измененията като "гавра с българите в чужбина". "Това са тези, които внасят в България по 3 млрд. евро и заслужават поне възможност да гласуват. Настояваме Йотова да наложи вето", коментира Ивайло Мирчев, съпредседател на "Продължаваме Промяната - Демократична България".

Дневният ред в парламента предвиждаше блицконтрол, в който министър-председателят и вицепремиерите в оставка да отговарят на въпроси на депутатите, както и редовен парламентарен контрол.

Румен Радев коментира измененията в Изборния кодекс в социалните мрежи. Според него това е поредна стъпка в опитите на статуквото да запази властта си, като ограничи демократичните права, предаде Нова тв.

