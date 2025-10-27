След 17 часа дъжд Перловска река побесня при Орлов мост

Кадър Б. Янин, Метео Балканс

Перловска река се напълни и тече с буйна сила при Орлов мост ! От тази сутрин, предава Метео Балканс.

Заваляха коментари:

Или краткият отговор на "градските активисти" Защо коритата на реките не са превърнати в паркове за разходка!

А едни искаха сергии да слагат в коритото..

80.7 литра за двата дни досега при мен, супер. За Октомври пък сигурно е някакъв рекорд за последните години - 200 литра. При положение, че бяха 63 литра за предходните 4 месеца, това е възстановяване на баланса. Вече съм на 445 литра за годината досега. За София пък беше предупреждение за застроените дерета, толкова интензивен дъжд в продължение на повече от 17 часа отдавна не беше валял.

Добре че некой не си е вдигнал хотелче там.

Със сегашните прогнози с дни напред се знае, кога ще е пълноводна. Един-два дни в годината.

Това място в центъра на София може да се използва за паркинг, парк, търговия...

Вчера видяхме крокодил!

Пускайте каяците.

