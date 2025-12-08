След 18 годишна сага нова сграда се появи на пъпа на Варна

Кадър Морско око

Завърши изграждането на сграда "KB57" на ул. "Кн. Борис I" 57, Варна - 07.12.2025, съобщи Морско око

Инвеститор - "Филвик" АД

Изпълнител - "Марвик Билд" ООД

Арх. проект - "СТАРХ"

РЗП - 4,325 кв. м

Сградата е седеметажна, ъглова и има смесено предназначение. Паркоместа са осигурени в три подземни нива. Архитектурното студио описва стила като "целенасочено съвременен, строг и ортогонален". Строежът започна през април 2022 г. и завърши преди около месец.

Имотът, в който се намира "KB57", има печална история. На това място се намираше "Картофената къща" - стара неокласическа сграда, дом на търговеца Димо Хаджидечев. Тя бе съборена през 2008 г., въпреки че имаше защитен статут на културен паметник, издаден през 1982 г. Като такъв тя е била част от ансамбъла "Търговска академия - Френски колеж "Сент Андре"". Голяма част от останалите сгради в ансамбъла също са разрушени или са в тежко състояние.

Събарянето става възможно след като Областна администрация - тогавашният собственик на къщата, я разменя срещу три апартамента и един офис, собственост на "Комар инвестмънт". След събарянето е образувано дело във Варненския окръжен съд, който отсъжда в полза на новите собственици.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!