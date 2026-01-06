След 3 дни издирване откриха мъртва Соня Милева

Булфото

Фатален край на издирвателна акция в Смолянско за изчезнала жена.

Полицията в Смолян обяви за издирване жена, която трети ден е в неизвестност. Соня Живкова Милева е на 62 години от с. Стърница, община Баните.

На 3 януари около 10:30 часа жената е видяна за последно в центъра на с. Стърница, след което следите ѝ се губят.

Жената е обявена за издирване по молба на нейните близки.

По техни данни жената е със заболяване и се нуждае от постоянно медикаментозно лечение. В търсенето на жената са се включили роднини, близки и доброволци.

"Мили хора, благодаря на всички за подкрепата, Сончето е открита, но краят е фатален", споделиха преди минути във Facebook близки на жената.

