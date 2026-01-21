След 30 години мечтата се сбъдна: Родопите влязоха в Шенген, на Елидже се прегръщат

Кадър Ютуб

Сбъдната мечта след близо 30 години – участъкът Елидже – Димарио вече е отворен и е в експлоатация. Това обяви кметът на община Рудозем инж. Недко Кулевски.

„Присъствах на официалното откриване на участъка Елидже – Димарио с ясното усещане, че се затваря една дълга глава на чакане и се отваря нова – на реални ползи за Рудозем и целия регион. Вярвам, че тази промяна ще се усеща в ежедневието – в пътуването, в бизнеса, в туризма и в контактите между хората“, каза още общинският кмет, предаде Стандарт

В церемонията участваха министърът на инфраструктурата и транспорта на Гърция Христос Димас, префектът на регион Източна Македония и Тракия Христодулос Топсидис, кметът на община Мики (Република Гърция) Ахмед Кюрт, консулът на Република България в Република Гърция Антон Марков, заместник-министър Дора Янкова, вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов и министърът на външните работи Георг Георгиев, както и народните представители Халил Летифов и Красимир Събев.

На събитието присъства областният управител на област Смолян Захари Сираков и колеги кметове от региона – кметът на община Мадан инж. Фахри Молайсенов, кметът на община Смолян Николай Мелемов, кметът на община Борино Мустафа Караахмед и кметът на община Златоград Мирослав Янчев.

Кметът на Рудозем инж. Недко Кулевски изказа благодарност на всички институции, екипи и хора, които с постоянство и усилия допринесоха тази дългоочаквана връзка да стане реалност. "Нека я пазим и използваме разумно – като възможност за развитие, но и като обща отговорност към сигурността и добросъседството", призова той.