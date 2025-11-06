Пиксабей

Националната банка на Украйна обяви общ дълг на страната от 191 милиарда долара. От него външният дълг представлява 74,5%, или над 142 милиарда долара.

По официални данни украинците са малко над 37 млн. души, което формира около 3 418 евро външен дълг на глава от населението, предаде Бг он ер.

Киев по-рано изчисли, че ще са необходими приблизително 35 години, за да се изплати само съществуващия дълг. Освен това, ако военните действия продължат, дългът може да нарасне с още 60-70 милиарда долара до 2026 г., предаде ТАСС.

Военните разходи на Украйна

Външният дълг на Украйна се е увеличил трикратно от началото на войната през 2022 г.

Сметната палата на Украйна съобщи след одит, че през първото тримесечие на тази година страната е похарчила всяка шеста гривна от бюджетните приходи за погасяване и обслужване на дълга.

Киев многократно е признавал, че Украйна може самостоятелно да покрива военните си разходи. Всички останали бюджетни пера се финансират чрез чуждестранна помощ.

По-голямата част от средствата се отпускат на Киев под формата на заеми, а не на безвъзмездни средства. Както отбеляза бившият украински премиер (2010-2014) Никола Азаров, без западно кредитиране Украйна ще престане да съществува като държава.

Външен дълг на България

По последни данни на Министерството на финансите на България брутният външен дълг на страната е 53,605 млрд. евро.

По данни от 2024 година българите сме около 6,444 млн. Това прави по около 8 317 евро на глава от населението.

Очакванията са държавният дълг през 2026 г. да достигне 31,3% от БВП или 37,6 млрд. евро. През 2027 г. той ще нарасне до 43,5 млрд. евро (34,2% от БВП) и до 49 млрд. евро през 2028 г

