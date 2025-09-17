След 4-годишен рекорд еврото спадна спрямо долара
Днес сутринта курсът на еврото показва незначителен спад спрямо долара в междубанковата търговия във Франкфурт, съобщават германски финансови платформи.
Към 09:45 часа българско време, единната валута се търгува за 1,1852 долара, което е с 0,1% по-малко в сравнение с вчерашния ден, когато постигна най-високото си ниво от септември 2021 г.., предаде Дебати.
Вчера Европейската централна банка обяви референтен курс от 1,1807 долара за евро.
