След 40 години чакане собственици влязоха в жилищата си в блок

След десетилетия на чакане Община Добрич съобщи, че собствениците, подлежащи на обезщетяване с жилища и търговски площи в блок „Добрич“, вече са въведени във фактическо владение. Сградата е официално въведена в експлоатация на 7 ноември 2024 г., съобщават от Община Добрич в отговор на запитване по Закона за достъп до обществена информация, съобщи Про Нюз Добрич

Според последната действаща Заповед №1347/03.11.2009 г., в блока са предвидени 23 апартамента и 3 магазина. Тези имоти са предназначени за обезщетяване на собственици, чиито имоти са били отчуждени преди десетилетия.

Процедурата по отчуждаване започва преди повече от 40 години – с издаването на заповеди през 1983 г. и 1985 г.

Последната влязла в сила заповед е от 2009 г., което означава, че някои семейства чакат близо четири десетилетия да получат обезщетенията си.

От Общината посочват, че собствениците вече са въведени във владение. "С предаването на ключовете, удостоверено чрез приемно-предавателни протоколи, собствениците официално са въведени във фактическо владение", посочват от там.

Според общината забавяне в реалното обитаване няма, тъй като сградата е въведена в експлоатация в края на 2024 г., ключовете са предадени след издаване на използваемостта.

Остават само двама правоимащи, чиито нотариални актове все още се изготвят. Забавянето е по причини, независещи от общината, уточняват от администрацията.

Към момента 21 собственици вече са получили документите си и ключовете за жилищата си и имат право да се нанесат. Последните двама чакат издаване на нотариални актове, след което ще получат владение също.

