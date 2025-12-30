След 400 години служба: Датските пощи изпратиха последното си писмо

Кадър Youtube

Датските пощи ПостНорд доставят последното си писмо днес. С това приключва 400-годишната служба на държавната компания, започнала работа на 24 декември 1624 година, съобщава БНТ.

Исторически ден за Дания - от утре няма да има държавна компания, която доставя писма. Работата на многовековната ПостНорд се поема от частен доставчик.

Причината - рязък спад в писането на писма сред датчаните, а и в световен план. ПостНорд отбелязва, че за 2000-та година е доставила милиард и половина писма. За сравнение, в последните години броят им е намалял до 100 милиона. От първи януари фирмата започва да доставя пакетни доставки.

"Достигнали сме момент, в който няма смисъл да продължим да доставяме писма. Датчаните са станали много по-дигитално ориентирани. Ние самите знаем това - разхождаме се с мобилни телефони, плащаме с тях, а не в брой. Виждаме, че физическите писма вече не пълнят пощенските кутии на хората. Компанията започва да доставя писма по времето на датския крал Кристиан Четвърти. Владетелят е назначил специален пощальон, който да седи за два часа дневно на стоковата борса в Копенхаген и да съблюдава пощенските дела. Все пак не всичко е загубено", каза Ким Педерсен, изпълнителен директор на ПостНорд.

"Важното е, че все още може да изпратите и получите писмо, без значение къде живеете. Ще продължи да се прави, но без подкрепа от правителството. Държавната пощенска служба ПостНорд започна премахването на пощенски кутии през лятото на тази година. Парите от продажбата им бяха дарени за благотворителност. Много домакинства се опитаха да изкупят обратно кутиите за спомен - цените варираха между 200 и 300 американски долара", заяви министърът на транспорта Томас Даниелсен.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!