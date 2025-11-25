След 5 години чакане: Започна възстановяването на алеята от Бургас към "Сарафово"

Снимки: Булфото

Започнаха строително-монтажните работи по брегоукрепването на свлачището при бургаския квартал „Сарафово“, съобщиха от общината.

По тази причина ще бъде затворен участъкът от пътя от пристанището до пропадналия район.

Препоръчва се на хората, които преминават по този маршрут, да потърсят алтернативни начини за придвижване.

Ремонтът и брегоукрепването трябваше да започнат преди пет години – толкова време Община Бургас чакаше, за да получи възможност да укрепи пропадналата велосипедна алея. Досега теренът беше държавен и се загуби време да се обсъжда процедурата с няколко областни управители. Това от своя страна попречи на общината да осигури средства, посочва агенция „Булфото“.

Предстои осветителните тела да бъдат възстановени, да се укрепи брегът, а надеждна дренажна система да отвежда подпочвените води в морето.

