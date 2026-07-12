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След 50 години: Ремонтират Аспаруховия мост

12.07.2026 / 20:26 3

Кадър Нова телевизия

След мащабно обследване на конструкцията АПИ прие окончателния технически доклад за състоянието му. Документът дава зелена светлина за следващата стъпка – подготовката на проекта за цялостен ремонт.

По моста, който свързва квартал „Аспарухово” с останалата част на Варна, всеки ден преминават десетки хиляди автомобили. А местните казват, че състоянието му е много лошо. 

Нуждата от цялостен ремонт потвърждава и инженер Добри Добрев – геодезистът, участвал в последната мащабна рехабилитация през далечната 1998 година. Въпреки че е убеден, че мостът няма как да се срути, той вижда сериозен проблем в колоните на съоръжението.

„От липсата на бетоново покритие на някои места от влагата и водата, които проникват навътре, се компрометира арматурата. Тя се раздува и предизвиква пукнатини", обясни за Нова телевизия Добрев.

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Коментари
2
0
уйчо (преди 24 минути)
Рейтинг: 134980 | Одобрение: 9460
"моста, който свързва квартал „Аспарухово” с останалата част на Варна"🤨 Интересна версия.
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0
cron1 (преди 44 минути)
Рейтинг: 161866 | Одобрение: -23574
След 50 г. пак ще го ремонтират тия идиоти, ако не е паднал дотогава...
Марио Кроненберг
1
0
сладкаря (преди 1 час)
Рейтинг: 7036 | Одобрение: 1706
Тази сказка я слушаме вече от 10 години и досега НИЩО. Аспарухов мост трябва да падне, както това се случи с един мост в Италия, за да се предприемат някакви конкретни действия.

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