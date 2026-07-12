След 50 години: Ремонтират Аспаруховия мост

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След мащабно обследване на конструкцията АПИ прие окончателния технически доклад за състоянието му. Документът дава зелена светлина за следващата стъпка – подготовката на проекта за цялостен ремонт.

По моста, който свързва квартал „Аспарухово” с останалата част на Варна, всеки ден преминават десетки хиляди автомобили. А местните казват, че състоянието му е много лошо.

Нуждата от цялостен ремонт потвърждава и инженер Добри Добрев – геодезистът, участвал в последната мащабна рехабилитация през далечната 1998 година. Въпреки че е убеден, че мостът няма как да се срути, той вижда сериозен проблем в колоните на съоръжението.

„От липсата на бетоново покритие на някои места от влагата и водата, които проникват навътре, се компрометира арматурата. Тя се раздува и предизвиква пукнатини", обясни за Нова телевизия Добрев.

Редактор "Екип на Петел",

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