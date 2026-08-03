След 83 млн. години откриха изцяло запазена кост от динозавър край Трън

кадър: БАН

Деветата палеонтологична експедиция на Националния природонаучен музей при БАН до Трънското находище на динозаври съобщи за нова впечатляваща находка – изцяло запазена кост от динозавър. Това съобщиха от Българска академия на науките.

Екипът на експедицията включва специалисти от НПМ-БАН, Софийския университет и Геологическия институт на БАН, но на ценната вкаменелост пръв се е натъкнал един от доброволците – палеонтологът Георги Севов. Още в първите минути от работния ден на 31 юли Георги показва отчупените от скалната стена седиментни късове на колегите си и те веднага разпознават в тях фрагменти от голяма фосилна кост. Няколко минути по-късно на слънчева светлина след цели 83 млн. г. е извадена цялата кост на древно влечуго, от която липсва съвсем малко парченце в края, предаде "Дарик".

Фосилът е с дължина около 30 cm и по предварителните интерпретации на палеонтолозите е от предния или задния крайник на динозавър. Това е една от най-добре и изцяло запазени кости, открити до момента в Трънското находище. От същия скален пласт по време на предходните експедиции са събрани останки от титанозаври (дългошиести динозаври) и хадрозавроиди (динозаври с патешки човки). Твърдата скална маса, която обхваща повече от половината от костта не позволява да се определи с по-голяма точност вида на находката. Това ще стане след обработката ѝ в лабораторни условия.

Oсвен този фосил, палеонтолозите намериха още костни фрагменти от динозаври, няколко зъба от крокодили и парчета от коруби на костенурки. Експедицията до Трънското находище ще продължи до 3 август. Георги Севов е магистър по палеобиология с дипломи от Университета в Лил (Франция) и Университета в Упсала (Швеция). Участва за втора поредна година в палеонтологичните експедии на НПМ-БАН.

Редактор "Екип на Петел",

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