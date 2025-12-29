След Бъдни вечер майка и дъщеря починаха от хранително натравяне с развалени продукти

Пиксабей

Внезапната смърт на майка и нейната 15-годишна дъщеря на Бъдни вечер шокира малката общност в италианския град Пиетракатела.

Развалена храна

Двете починали в болницата по-малко от ден след появата на симптоми, съвместими с хранително отравяне, вероятно причинено от консумация на развалени продукти по време на коледните празненства. Очаквайки аутопсията, вече е започнало съдебно и разследване, за да се изяснят обстоятелствата и медицинската реакция, предаде България он ер.

Според информацията на италианската обществена телевизия RAI, и останалите членове на семейството също са засегнати.

Бащата, бивш кмет на града и местен данъчен консултант, остава в болница в Рим в тежко състояние. Другата дъщеря е в стабилно състояние, но остава под наблюдение. Според първоначалната информация тя не е присъствала на вечерята.

Жертвите развили хепатит

Първоначалните хипотези на здравните власти сочат остра интоксикация вследствие консумация на риба, гъби или други потенциално развалени храни по време на празниците. Медицинските екипи на болницата в Кампобасо посочват, че жертвите са развили хепатит, който бързо е довел до мултиорганна недостатъчност.

Лекари определят началото на симптомите след вечерята и бързото настъпване на чернодробна и мултиорганна недостатъчност като "необичайно", пояснява Infobae.

Тези първоначални заключения доведоха до незабавно започване на съдебно и здравно разследване, както и до извършването на аутопсии и изземването на храните от дома на семейството.

Съседи отмениха празненствата

Междувременно съседите, потресени от трагедията, отмениха всички коледни събития в знак на скръб. Много местни жители, включително свещеникът, са посетили бащата и оцелялата дъщеря, като същевременно се появяват критики относно грижите, получени в болниците.

"При такава болезнена загуба - думите винаги са недостатъчни, но искаме да знаете, че не сте сами - целият град е с вас", се казва на страницата на общината във Facebook.

Болничната реакция

Първа симптомите проявява 15-годишното момиче. Първоначално е приета в болница "Кардарели", където лекарите решават да я изпишат и тя се прибира у дома. Поради продължаващото и влошаващо се състояние както нейното, така и майка ѝ, Антонела, отново се обръщат към спешното отделение. След второто посещение, младата жена е приета спешно.

Ръководителят на Интензивното отделение обясни, че състоянието им се е развило необичайно бързо, въпреки прилаганите интензивни лечения.

По-късно състоянието на Сара се влошава драстично, като тя умира от мултиорганна недостатъчност около 23:00 часа. Поради сходството в клиничната картина, лекарите незабавно приемат майката, чийто здравословен статус също се влошава бързо и води до смъртта ѝ.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!