След България и Италия възрази срещу санкциите за патриарх Кирил

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Италия се присъедини към България в позицията си срещу плановете на Европейския съюз за налагане на санкции срещу руския патриарх Кирил. Това съобщи „Политико“, като се позова на трима дипломати от ЕС, предаде Евроком.

Предложението е на върховния представител на ЕС по външната политика Кая Калас и е част от подготвяния 21-ви пакет санкции срещу Русия. То предвижда забрана за издаване на виза на патриарх Кирил, който е смятан за близък съюзник на президента Владимир Путин и публично е подкрепял войната в Украйна.

България ще наложи вето на новите санкции срещу Русия, ако засегнат патриарх Кирил

България първа възрази срещу мярката. Според дипломатически източници Рим също е изразил „резерви“, което означава сериозни притеснения, без да е равносилно на вето. Позицията на Италия се обяснява с тази на Ватикана и с опасенията от санкциониране на духовен водач на християнско вероизповедание.

Пакетът със санкции, представен от Калас на 9 юни, среща и други разногласия. Гърция, Малта и Кипър са против предложението да бъде отложен прегледът на тавана на цената на руския петрол, насрочен за средата на юли. В момента ограничението е 44 долара за барел и ако не се предприеме действие, то автоматично ще бъде повишено.

Франция и Италия са изразили резерви и по друга мярка – забрана бивши руски военнослужещи да влизат на територията на ЕС.

Целта на новите санкции е да се окаже натиск върху военно-промишления и финансовия сектор на Русия. Според анализатори комбинацията от досегашните ограничения и украинските удари по руската петролна инфраструктура вече оказва сериозно въздействие върху руската икономика.

Редактор "Екип на Петел",

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