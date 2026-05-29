След Гърция и Норвегия влезе под ядрения чадър на Франция за защита от Русия

Лидерите на Франция и Норвегия заявиха в сряда, 27 май, че Осло ще се присъедини към ръководена от Париж схема за ядрено възпиране, целяща укрепване на сигурността на континента. „Справяме се с най-сериозната ситуация със сигурността от Втората световна война насам“, заяви норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре, след като той и френският президент Еманюел Макрон обявиха в Париж, че двете страни са подписали отбранителен пакт. „През последните шест месеца сключихме отбранителни споразумения както с Германия, така и с Обединеното кралство и съм доволен, че днес подписахме всеобхватно отбранително споразумение с Франция“, каза той, предаде Льо Монд.

През март Макрон представи програма, по силата на която Франция, единствената страна от Европейския съюз, притежаваща ядрено оръжие, ще използва ядрения си арсенал, за да засили сигурността на континента. Съгласно така наречената схема за „предно“ ядрено възпиране, тези, които се присъединят, ще могат временно да приемат френски „стратегически въздушни сили“, които ще могат да се „разпръснат из целия европейски континент“, за да „усложнят изчисленията на нашите противници“, каза тогава Макрон.

„Норвегия, ключов географски и стратегически партньор, с когото вече имахме значително сътрудничество в осигуряването на защитата на територията на съюзниците от външни заплахи, ще представлява силна добавена стойност за това засилено възпиране“, каза Макрон.

Преди Норвегия, осем държави се бяха присъединили към програмата – Белгия, Дания, Германия, Гърция, Нидерландия, Полша, Швеция и Обединеното кралство, също така притежаваща ядрена енергия.

„Споразумението засилва нашето сътрудничество чрез конкретни структури, планове, учения и предварително разполагане на оборудване и ще ни позволи да организираме бърз и координиран отговор, когато това е наистина необходимо“, каза Сторе. „Споразумението предоставя и рамка за по-тясно сътрудничество в областта на хибридната война, морската сигурност, космическото сътрудничество, киберсигурността, подкрепата за Украйна и сътрудничеството в отбранителната промишленост.“

