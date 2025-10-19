След Георги Тошев и Венета Райкова друга водеща фигура напуска БТВ
Кадър БТВ
Весела Кисьова обяви, че напуска bTV. Тя беше продуцент в предаването "Тази събота" и „COOLt". Преди това е била продуцент „Новини" и редактор в новините, предаде Блиц.
Ето какво написа тя във Фейсбук:
"Ще бъда кратка. В петък бе последният ми работен ден в БТВ. Изборът, който направих през юли, вече е административно финализиран.
Разделям се с телевизията, но не се разделям с хората, които обичам. С много колеги сме приятели и ще продължим да се виждаме.
Благодаря на БТВ за шансовете, които ми даде.
Аз също й дадох много от себе си.
Благодаря на всички, с които имахме общо разбиране за отговорност пред обществото и с които вървяхме рамо до рамо по пътя.
Съобщенията, които получавам тези дни докосват сърцето ми и истински ме вълнуват. Тръгвам си удовлетворена и спокойна, че останах вярна на себе си и не допусках компромиси в работата си за зрителите.
В краткосрочен план ми предстоят пътувания, а в дългосрочен нови предизвикателства.
Свободна съм. Вълнувам се."
Това е поредна промяна в телевизията. В петък стана ясно, че Димитър Анестев, дългогодишен продуцент в нюзрума на медията, поема поста главен редактор „Актуални предавания“ в отдел „Новини, актуални предавания и спорт“ на bTV.
Преди това пък избухна скандалът с напускането на продуцента Георги Тошев. Той заряза предаването "Преди обед" заради Венета Райкова, която на 16 октомври официално се сбогува с bTV.
