След Морската градина във Варна: изцяло подменят осветлението в квартал "Чайка"

Снимка: Община Варна

Всички алеи в Морската градина от Плувен комплекс „Приморски“ до спирка „Почивка“ са с подменено осветление. Навсякъде вече светят енергоспестяващи LED осветителни тела, които замениха старите натриеви лампи, информираха от дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ в Община Варна.

Последният участък от Приморски парк, където беше монтирано ново парково осветление, е от Пантеона до Станчовата алея. Близо 260 са подменените осветителни тела тип „сфера“. Те са с мощност 50 W и цветна температура 4000К – неутрална бяла светлина, която е най-близка до дневната.

Други близо 250 натриеви лампи с високо налягане по централната алея - от Пантеона през Зоопарка до Алеята на олимпийските спортове под Делфинариума и Станчовата алея, са подменени с енергоефективни светодиоди на водещ световен производител. Всички нови LED са с 5-годишна гаранция.

На територията на район „Приморски“ с подменено осветление е още пешеходната алея на бул. „Осми приморски полк“ между бул. „Васил Левски“ и ул. „Студентска“, както и в пешеходните подлези под бул. „Васил Левски“ -на базар „Левски“, на ул. „Мир“ и връзката с бул. „Осми Приморски полк“ в кв. „Чайка“.

От дирекция ИИБ съобщиха още, че се очаква да започне изпълнението на цялостната подмяна на осветлението в кв. „Чайка“. По проект е предвидено полагането на около 20 км. нов захранващ кабел и около 1000 нови енергоспестяващи LED осветителни тела.

