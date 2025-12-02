След Никулден времето се обръща

Кадър Нова тв

Топ синоптикът на NOVA Николай Василковски отвори вратата на зимата. Студът идва до дни. Усещането за зима ще дойде след Никулден, тъй като тогава температурите ще паднат за по-дълго време. Ако от 1 до 5 декември в някои райони на страната ще измерят до 17-18 градуса, то след 6-и температурите следобед ще паднат до 5 - 10 градуса, дори в някои от дните под 5.

През нощта и сутрин можем да очакваме температури до минус 2 - минус 4 градуса, дори минус 6, но това е далеч от големи студове, съобщи синоптикът.

За Никулден ще падне сняг в планините. Около 10-11 декември ще имаме по-особен период, когато може да падне сняг. От 8 до 14 декември със сигурност ще е студено, облачността ще е ниска и депресираща и тук-там ще прекапе, коментира той.

Усещането за времето вече си отива към зимния сезон, но не се очаква нищо драматично за сега. Иначе за празниците е рано да се говори. Все пак по Коледа ще е по-топло от обичайното и ако има валежи, те по-скоро от дъжд.

За Нова година обаче ще имаме понижение на температурите и условно може да има сняг. Като цяло температурите са по-високи от обичайните за декември, обобщи Василковски.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!