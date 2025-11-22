След "Опасни улици" култов сериал се завръща по БТВ

Кадър БТВ

Един от най-успешните сериали в българския ефир - "Казвам се Фара" (Adım Farah) - се завръща по bTV Story!

Драмата започва за втори път у нас на 28 ноември (петък) и ще се излъчва всяка делнична вечер от 19:00 ч. с повторение на следващия ден от 10:30 до 11:30 ч. по bTV Story.

"Казвам се Фара" ще се излъчва на мястото на криминалния хит "Опасни улици", чийто последен епизод от 19-и сезон ще се излъчи на 27 ноември (четвъртък) от 19:00 ч.

"Казвам се Фара" прави своята премиера в Турция през март 2023 г и приключва през декември същата година. Сериалът се излъчва в продължение на два сезона по канал FOX и съдържа 27 оригинални епизода по 140 минути.

Премиерата на сериала у нас се състоя от септември до декември 2024 г. във формат от по час и половина, като сега ще бъде показана интернационалната версия от 89 епизода по 45 минути.

В главните роли ще видите любимците на българската публика Демет Йоздемир ("Свободен дух", "Домът, в който си роден, е твоята съдба", "Ягодова любов", "Стая 309", "С Русия в сърцето") и Енгин Акюрек ("Дъщерята на посланика", "Пепел от рози", "Черни пари и любов", "Брак с чужденец").

В поредицата участват още Феяз Думан ("Бараж", "Една жена"), Фърат Танъш ("Завинаги", "Двама завинаги", "Щастливи заедно"), Сенан Кара ("Домът, в който си роден, е твоята съдба", "Черна птица", "Брак с чужденец"), Ляле Башар ("Свободен дух", "Любов от втори опит") и други.

Сюжет:

Интригуващ, заплетен и многопластов, сюжетът се завърта около Фара (Демет Йоздемир) - млада иранка, завършила с отличие "Медицина" в родината си, но принудена да избяга от там след преживяна лична трагедия. Преди 7 години тя се установява в Истанбул, където неочаквано разбира, че е бременна. Синът на Фара се ражда с изключително рядко заболяване – тежък комбиниран имунодефицит (ТКИД).

Заради болестта си малкият Керим прекарва по-голяма част от времето си в стерилна детска стая, а когато излиза от нея, се придвижва в специален костюм-изолатор, наподобяващ скафандър, който го предпазва от външната околна среда.

За да издържа себе си и сина си, Фара е принудена да работи като чистачка на различни помещения заедно с други свои сънароднички, които също като нея са незаконни емигранти в Турция. Докато извършва задълженията си, една вечер тя става неволен свидетел на убийство, извършено от мафията.

Фара опитва да се укрие от престъпниците, но те разкриват присъствието ѝ и решават да отнемат живота ѝ, за да не ги издаде пред властите. Самотната майка умолява мафиотите да я пощадят, като в замяна предлага да почисти местопрестъплението и да заличи всякакви следи от кръв. Те се съгласяват, но впечатлени от безупречното изпълнение и уверението, че ще си мълчи, решават да я превърнат в „чистачка на мафията“.

Фара категорично отказва и се опитва да избяга, но междувременно здравето на сина ѝ рязко се влошава и тя разбира, че спешно трябва да му бъде извършена скъпоструваща трансплантация на костен мозък. От този момент нататък животът на самотната майка се променя драстично – за да остане жива и за да събере нужните средства за операцията на Керим, тя се оказва въвлечена в подземния свят, където няма пощада и всяка грешка може да коства нечий живот.

Ситуацията се усложнява още повече, когато между нея и израсналия в света на мафията Тахир (Енгин Акюрек) се заражда силна любов, която заплашва да ги постави в смъртоносна опасност...

