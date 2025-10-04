След Потопа друга напаст сковава България още на 5 октомври

Пиксабей

Според прогнозата на Storm Prediction Model (SPM) за 05 октомври 2025 г. се очакват условия за слани в различни райони на България и съседните страни, предаде Метео Балканс

Картата показва вероятността за слани в проценти:

Жълто (70%) – понижена, но значителна вероятност;

Оранжево (80%) – повишен риск;

Червено (100%) – много висока вероятност за слани;

Засегнати райони

Слани ще има в планинските райони от Западна и Югозападна България, около Кюстендилско, Пернишко, Драгоман и Самоковско! В Южна България, вероятността е висока в Родопите, южно от Пловдив и в Кърджали. Слани се очакват и в Предбалкана и части от Дунавската равнина.

Слани в края на септември и началото на октомври не са необичайни, но при екстремни стойности могат да нанесат щети върху късните земеделски култури – зеленчуци, плодове и лозови масиви.

За земеделските производители и градинарите е важно да вземат предпазни мерки – покриване на растения или използване на методи за защита от студ.

