След Потопа продават къща на Елените за 270 хиляди евро

Кадър Фб

Достъпът до ваканционно селище „Елените“ е ограничен, голяма част от имотите, които се оказаха на пътя на бедствието са унищожени, но това не попречи на предприемчив брокер да обяви „офертата на годината“, пише Флагман.

Водната стихия удари курорта на 3 октомври около 11 часа. Ден по-късно - на 4 октомври е публикувана следната обява:

„Предлагаме за продажба луксозна двуетажна къща с три спални, разположена в модерен комплекс Вила Романа в Елените.

С просторна жилищна площ от 200 кв.м, този дом предлага отлично разпределение, включващо: - на първи етаж - голяма дневна- трапезария с кухненски кът, баня с тоалетна,склад. - на втори етаж две родителски спални/всяка със собствена баня и тоалетна/,детска стая,тераса.

От партерния етаж се излиза към прекрасна градина, оборудвана с лятна мебел. Имотът е напълно обзаведен с висококачествени мебели и разполага с частна градина, осигуряваща идеално място за релакс“, пишат брокерите, цитирани от Флагман.

Цената е 528 хил. лева или 270 хил. евро.

Публикувани са и снимки, разбира се преди потопа, които показват добре поддържани зелени площи и сравнително приятно място за живот, в близост до плаж Козлука.

Обявата, публикувана в един от популярните сайтове за недвижими имоти часове след бедствие

Интересно е какво ли ще се случи, ако някой иска да направи оглед на имота.

Комплексът „Вила Романа“ буквано бе разцепен на две от петъчния потоп. Луксозните къщи, които бяха изградени там се изкупиха още преди 20-ина години от руски граждани. Впоследствие някои от тях бяха продадени на британци, а други на украинци.

Преди 3-ти октомври там живееха постоянно около 50-ина семейства, които смятаха, че са открили своя рай.

Сега те загубиха всичко. Инфраструктурата в комплекса е унищожена, а наводнението помете носещи колони на голяма част от сградите и някои от тях предстои да бъдат запечатани, защото са опасни.

Цените на имотите във ваканционно селище Елените като цяло бяха по-ниски от тези във Свети Влас. В някои от комплексите, като например „Астория 2“, който също пострада сериозно при потопа, имаше апартаменти и под 1000 евро за кв.м., но това се дължеше на факта, че тази сграда, например няма акт 16.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!