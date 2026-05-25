След Радев човекът на Тръмп говори и с Бойко Борисов

Стратегическото партньорство между България и САЩ обсъдиха председателят на ГЕРБ Бойко Борисов и Артър Милик, ръководещ Бюрото за европейски и евразийски въпроси към Държавния департамент на САЩ, съобщиха от пресцентъра на партията.

По време на разговора в София бяха обсъдени още двустранните отношения между България и САЩ, въпроси от сферата на отбраната, енергийната свързаност и стратегическите инфраструктурни проекти, които имат значение както за България, така и за устойчивостта на цяла Югоизточна Европа. Сигурността в региона на Близкия Изток и Югоизточна Европа също бяха сред разискваните теми.

От пресцентъра на формацията посочват още, че Бойко Борисов е подчертал, че "както винаги, ГЕРБ остава предвидим и последователен партньор на САЩ по всички ключови приоритети, които укрепват евроатлантическата ориентация на България и гарантират дългосрочна сигурност и икономическа стабилност на страната ни". Председателят на ГЕРБ беше категоричен, че партията ще продължи да полага всички усилия в тази посока в българския парламент, добавят от пресцентъра на ГЕРБ.

По-рано днес Артър Милик разговаря и с министър-председателя Румен Радев, посочва БТА. От правителствената пресслужба информираха, че двамата са обсъдили теми от стратегическото партньорство между България и САЩ, както и предизвикателствата пред сигурността и в социално-икономически план, произтичащи от военните действия в Украйна и в Близкия изток, както и подходите за справяне с тях.

