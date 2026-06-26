След акцията в "Приморски": 49-годишен е привлечен към наказателна отговорност за документно престъпление

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Под ръководството и надзора на Районна прокуратура – Варна тече разследване по досъдебно производство за извършено документно престъпление по глава 9 от НК. Към момента по делото има едно лице привлечено в качеството му на обвиняем – мъж на 49 години от Варна, за престъпление чл. 314, ал. 1, във връзка с чл. 26, ал. 1 от НК. Той е задържан с постановление на наблюдаващ прокурор от Районна прокуратура – Варна за срок до 72 часа с оглед осигуряване присъствието му в съдебно заседание за определяне на мярка за неотклонение.

По делото са извършени множество процесуални действия, включително претърсвания и изземвания в помещения на кметство „Район Приморски“ на Община Варна, както и на частни адреси, като тези действия са реализирани след надлежно разрешение от компетентен съд, пише "Морето".

Операцията е реализирана на 25 юни 2026 година, като информация и подробности за резултатите от нея до момента бяха изнесени от говорителя на Районна прокуратура – Варна прокурор Пламен Иванов и и.ф. главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов. В брифинга по темата взеха участие също заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Милтенов, заместник-директорът на ГДБОП Дарин Костов и директорът на ОД на МВР във Варна старши комисар Цветан Пировски.

„Продължава анализа на събраните до момента доказателства предвид големия обем на материали, събрани при специализираната акция на ГДБОП и ОД на МВР във Варна. Ако се установи съпричастност на още лица към извършването на конкретни престъпления, то и на тях ще бъдат повдигнати обвинение“ увери присъстващите представители на средствата за масово осведомяване прокурор Пламен Иванов.

И.ф. главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов уточни пред тях, че периодът, който се обследва, обхваща времето от 2019 до 2023 година и допълни, че „в хода на работата по случая до момента са установени имоти на територията на град Варна, които са били узаконени чрез т.нар. удостоверения за търпимост, издадени от общинската администрация, след като са взети предвид попълнени с неверни данни декларации“.

Работата по случая продължава интензивно под ръководството и надзора на Районна прокуратура - Варна. Предстои да бъде внесено в съда искане за „задържане под стража“ на 49-годишния мъж.

Редактор "Екип на Петел",

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