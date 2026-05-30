След бедствието - опасен мост: Един от най-натоварените в района на Велико Търново

Кадър бТВ

Седмица след обилния дъжд и наводнението в района между селата Шемшево и Леденик мостът, който свързва двете села, се пропука и предизвика тревога сред местните жители.

Съоръжението е сред най-натоварените в района и е основна връзка към Велико Търново. Хората настояват за спешна проверка и ремонт, а междувременно щети от бедствието отчитат и земеделски производители в района.

Жителите на Шемшево казват, че след проливния дъжд преди седмица пукнатината на моста се е разширила и преминаването вече буди сериозни притеснения.

„Мостът от доста време е компрометиран, и то от двете му страни, а бетонните плочи отдолу са напълно отделени. Както може да се види в момента, единствено асфалтовият слой го задържа да е едно цяло мостът. Ползваме го, може да се каже, всеки ден, защото това е един от нашите два изхода, които стигат до Велико Търново, и е много важен за жителите на двете села. В момента наистина ме е страх, понеже аз разбирам от строителство и виждам, че основата на моста наистина е много зле и се нуждае от спешна реконструкция“, казва Светослав Лазаров, жител на Шемшево.

По моста ежедневно преминават автомобили и автобуси, а след последното наводнение хората в района остават силно притеснени.

„Налага се да го ползваме изключително доста, както и градският транспорт минава. Напукан е много от долната страна. Лично аз преди години съм правила снимки, изпращала съм във телевизия, защото имаше дупки на него, от които се виждаше отдолу реката. След бедствието отново е напукан целият, в ужасно състояние“, казва за бТВ Неделина Тоткова, жителка на с. Шемшево.

Според местните придошлата вода е подкопала съоръжението и е направила проблема още по-сериозен.

„Мостът го ползваме дотолкова, доколкото съм наясно. Отдавна мостът е за ремонт. Но сега вече щетите са доста по-сериозни, защото реката, като беше излязла, се виждаше, че има някаква пукнатина. Тя стана по-голяма. Нормално е, ако има пукнатина, страхуват се да минават там. Въпреки че не се случват нещата, вече е време“, коментира Боян Димов, жител на с. Шемшево.

От местната власт вече е поискан оглед на съоръжението от специалисти.

„Призовавам хората да не се паникьосват. Мостът е в сравнително добро състояние. Има една дилатационна фуга, която трябва да бъде направена както трябва. Написал съм докладна до областния управител, в която изисквам да се направи комисия от специалисти, които да констатират“, казва Антон Кръстев, кмет на с. Леденик.

Седмица след бедствието възстановяването в Шемшево и Леденик продължава. Хората се надяват проверката да бъде направена възможно най-бързо и да започнат необходимите ремонтни дейности по моста.

