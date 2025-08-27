След боя в центъра на София: Служител на „Градска мобилност“ е задържан за 24 часа

кадър: бТВ

В СДВР е образувано досъдебно производство за нанесена лека телесна повреда по хулигански подбуди след нападение на служител на Центъра за градска мобилност.

Днес в 13:50 часа на телефон 112 е получен сигнал за нападнат служител на ЦМГ по време на изпълнение на служебните му задължения на кръстовището на бул. "Александър Дондуков" и ул. "Дунав", посочват от СДВР.

Насочени са екипи на Пето районно управление и сектор „Общинска полиция“, които на място установяват, че след възникнал спор за поставена скоба на автомобил, ползван от двама мъже - на 43 и 50 години.

39-годишен служител на ЦГМ нанася удари с глава и ръце на двамата граждани, като по-възрастният мъж също отвръща с удари. Към настоящия момент се извършват процесуални действия.

По случая е образувано досъдебно производство, а служителят е задържат с полицейска мярка за срок до 24 часа. Предстои доклад на материалите в прокуратурата, предаде бТВ.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!