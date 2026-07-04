След часове издирване с лодки, дронове и водолази: Все още няма следа от детето, изчезнало в р. Струма

Булфото

Специален щаб, създаден в оперативен порядък, търси изчезналото дете в река Струма. Пристигнаха водолази от София, обхожда се мястото на реката, където са изчезнали двете деца.

След часове търсене, все още не е намерено изчезналото дете, предаде БГНЕС.

Тялото на едно от децата бе открито късно снощи. Става дума за момиче, чието тяло е намерено на около 150 метра от мястото на инцидента край кюстендилското село Пастух.

"На този етап нямаме успех. Не може да се търси и с термокамери, защото ако детето е под водата, камерата няма да успее да го хване", каза Стефан Георгиев, началник отдел "Оперативна дейност" в отдел "Аварийна помощ и превенция" към Столична Община.

"Освен дрона на Столична община, са включени и два дрона на община Кюстендил. Става въпрос за труднодостъпни райони, възможно е водата да е завлякла тялото под вода, но и там се оглежда", каза Райчо Омерски, директор на ОДМВР-Кюстендил.

"Снощи до 01:30 ч. прекарахме тук на реката с доброволци, с екипите на Пожарна безопасност и на Областна дирекция на полицията – Кюстендил. За съжаление, след намиране тялото на едното детенце, след това не успяхме да открием тялото на второто. Днес продължават действията, очакваме водолазна група от София, която около 09:00 ч. ще започне претърсване на този вир, където се предполага, че е тялото на момченцето. Ако не го открият тук, продължаваме надолу по течението на реката. Има още два-три вира, където предполагаме, че може да го е отнесло течението тялото. И издирването ще продължи до намирането на момченцето", каза по-рано областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов.

По думите му все още не е установено какво точно се е случило вчера покрай реката. "Това, което разбрахме, е, че са били баба и дядо с три внучета – братче и сестриче, които са... едното го намерихме, другото го издирват – и по-малко детенце, братовчедче, което е на 6 годинки. То е проявило истинско мъжество, като успяло да се изкачи на около 300 метра нагоре на главния път, да спре кола, да се обади на 112 и оттам се задейства процедурата. Има пълни синхрон и комуникация между институциите – Областна дирекция на полицията, Пожарна, Планинска спасителна служба. Благодарение и на доброволците, които се включиха. Хора от Бобошево с лодки също така помагаха. Организацията беше на ниво, но за съжаление не можахме да се поздравим с положителен резултат от издирването. Местните казват, че там на места вирът е между 7 и 9 метра, зависи от водното ниво на реката и от сезона, в който проверяваме, но е така известно място за скокове във вода – виждате, че има и въже", допълни Гергинов.

И призова родителите и децата – през летния сезон, за да ни е хубава ваканцията, просто не ползвайте необезопасени водоеми и водни пространства, за да няма случаи като този.

БГНЕС припомня, че инцидентът е станал, след като три деца на 8, 11 и 6 години отишли на пикник с баба си и дядо си. Бабата и дядото са открити мъртви в реката.

Сигналът за бедстващите хора е подаден в петък между 17:20 и 17:30 часа. Институциите са реагирали незабавно, като в рамките на по-малко от час на място са се отзовали екипи на пожарната, полицията, Планинската спасителна служба, както и доброволчески отряди от Кюстендил и младежи с лодки от Бобошево.

В издирването на изчезналите две момчета се включиха полицията и доброволци. Столичната община изпрати специализиран екип от дирекция „Аварийна помощ и превенция", който да се включи в издирвателната операция край река Струма. Екипът се състои от двама спасители и е оборудван с лодка, сонар и специализирана техника за работа при подобни операции.

Какво е довело до трагедията все още не е ясно.

Редактор "Екип на Петел",

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