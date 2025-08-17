След дълго чакане добра вест от Спиди за всички с Андроид и Айфон

Кадър Спиди

Трябваше да почакаме малко повече, но Speedy вече има свое мобилно приложение. То се казва Speedy Mobile и е достъпно за Android и iOS. През него можете да контролирате всяка пратка с възможност да видите за нейния подател, адрес за доставка и дължими суми, пише Мобил България.

Освен това можете да получавате актуални известия за важните събития по пратката, проследявате всяко нейно движение с възможност за пренасочване, откривате най-близките точки за изпращане и получаване, както и плащате предварително лесно и бързо онлайн. На разположение е и история на всички ваши доставки.

Това е версия 1.0.0 на приложението – първото официално издание след периода на публични бета тестове, така че вече очакваме и следващите подобрения в него.

