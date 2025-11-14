След дълго очакване: Сняг заваля в селото на Дядо Коледа в Лапландия

снимка: Пиксабей

Сняг най-после падна в селото на Дядо Коледа в Лапландия.



След третия най-топъл септември от началото на измерванията, очакването на бялата покривка тази година продължи необичайно дълго, припомня БНТ.

По данни на Финландския метеорологичен институт средната температура е била 1,9 градуса по-висока, отколкото би била без климатичните промени.

Туристите обаче вече са на място и се радват на коледния дух.

